"Титанік" розчиняється у воді: коли він повністю зникне

Підняти "Титанік" у морського дна не вийде – корабель перебуває в надто поганому стані, кажуть дослідники

"Титанік" не вдасться підняти з дна / Фото: Wikipedia

Відкриття того, що "Титанік" розвалився на частини, унеможливило його відновлення неушкодженим.

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Тим не менш, звістка про стан корабля не завадила заповзятливим умам вигадати способи повернути його до цивілізації, пише The Travel .

Наприклад, пропонувалося використовувати крани, встановлені на рятувальних судах Або "Титанік" пропонували наповнити кульками для пінг-понгу.

Після цього планувалося прикріпити до корпусу повітряні кулі, наповнені гелієм, а корабель заморозити як кубик льоду, поки його уламки не спливуть.

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Багато хто пропонував надути під "Титаніком" великі повітряні кулі і підняти його нагору. Але їх треба було надувати з правильною швидкістю, як і піднімати, інакше тиск зруйнує корабель.

Зараз інтер'єр корабля став ще гіршим через роз'їдає його кислотне середовище і мікроби. У 2016 році вчені виявили організм, який міг би розварити залишки "Титаніка до 2030 року".

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