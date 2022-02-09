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"Титанік" розчиняється у воді: коли він повністю зникне

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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9 лютого, 15:42
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Підняти "Титанік" у морського дна не вийде – корабель перебуває в надто поганому стані, кажуть дослідники
"Титанік" не вдасться підняти з дна
"Титанік" не вдасться підняти з дна / Фото: Wikipedia

Відкриття того, що "Титанік" розвалився на частини, унеможливило його відновлення неушкодженим.

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Тим не менш, звістка про стан корабля не завадила заповзятливим умам вигадати способи повернути його до цивілізації, пише The Travel .

Наприклад, пропонувалося використовувати крани, встановлені на рятувальних судах Або "Титанік" пропонували наповнити кульками для пінг-понгу.

Після цього планувалося прикріпити до корпусу повітряні кулі, наповнені гелієм, а корабель заморозити як кубик льоду, поки його уламки не спливуть.

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Багато хто пропонував надути під "Титаніком" великі повітряні кулі і підняти його нагору. Але їх треба було надувати з правильною швидкістю, як і піднімати, інакше тиск зруйнує корабель.

Зараз інтер'єр корабля став ще гіршим через роз'їдає його кислотне середовище і мікроби. У 2016 році вчені виявили організм, який міг би розварити залишки "Титаніка до 2030 року".

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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