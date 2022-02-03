Знахідка на мільярди: мисливець за скарбами знайшов таємний підводний човен Гітлера

Відомий мисливець за скарбами Роджер Міклош заявив, що виявив на дні океану один із втрачених підводних човнів Адольфа Гітлера, всередині якого можуть бути скарби на мільярди доларів

Мисливець за скарбами стверджує, що знайшов підводний човен нацистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час Другої світової війни підводні човни нацистської Німеччини борознили Атлантичний океан, потопивши понад 1500 кораблів союзників. Союзні війська не залишилися у боргу та відправили на дно близько 600 човнів нацистів.

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Проте човен, який знайшов Міклош, був не звичайним, а одним із спеціально модифікованого флоту з дев'яти глибоководних суден для контрабанди вантажів, збудованих наприкінці війни.

Він стверджував, що підводний човен знаходиться біля острова Теркс і Кайкос неподалік Куби і набитий награбованим золотом, безцінними витворами мистецтва, і навіть усередині були останки високопоставлених нацистських чиновників.

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"Це знахідка всього життя, вона перевершує Тутанхамона і все інше. Краще за це ніхто не знайде", – хвалився своєю знахідкою мисливець за скарбами.

На жаль, Міклош так і не розкрив точне місцезнаходження своєї гаданої знахідки, померши від серцевого приступу в 2018 році, але дослідник залишив схованку з секретними документами про місцезнаходження підводного човна.

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Після смерті Миклоша його родичі передали таємничу схованку з доказами дайверу та досліднику Майку Флетчеру, який займається пошуками підводного човна зараз, пише express.co.uk.

"Ми знаємо, що в награбованих особистих речах є мільярди доларів. Золото, будь-які цінні матеріали, які зникли під час війни. Звичайно, мало сенс, що частина цього могла бути завантажена на підводні човни, щоби контрабандою переправити їх з Європи в безпечний притулок", – вважає Флетчер.

Раніше ми писали, що аварія корабля часів Другої світової війни загрожує планеті екологічною катастрофою. Всього за чотири кілометри від узбережжя Швеції лежить корабель, що затонув, який загрожує сотням кілометрів скандинавської берегової лінії.