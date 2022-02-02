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Крах корабля часів Другої світової війни загрожує планеті екологічною катастрофою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 лютого, 11:21
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Всього за чотири кілометри від узбережжя Швеції лежить корабель, що затонув, який загрожує сотням кілометрів скандинавської берегової лінії
У трюмах корабля залишається понад 170 тонн нафти
У трюмах корабля залишається понад 170 тонн нафти / Фото: Колаж: Сьогодні

"Скюттерен" затонув 80 років тому і вважається найнебезпечнішою аварією корабля Швеції. Експерти називають корабель бомбою уповільненої дії. Раніше ми писали, що біля берегів Британії ризикує вибухнути корабель Судного дня.

"Скюттерен" входив до складу торговельного флоту Норвегії на початку Другої світової війни, а з приходом Німеччини було розроблено операцію з евакуації кораблів до Великобританії.

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Але вона провалилася – 31 березня 1942 року 10 кораблів вирушили до Великобританії, але шість із них були потоплені, а два повернулися до порту Гетеборга.

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Наразі корабель знаходиться на глибині 74 метри, а у його трюмах залишається 170 тонн нафти. Найстрашніше, що під впливом середовища товщина листів корпусу корабля зменшилася з 1,5 см до 0,5 см і утворилася як мінімум одна тріщина.

Проблема ускладнюється тим, що корпус перебуває у набагато гіршому стані, ніж очікували вчені.

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Проте, якщо нічого не робити, величезна нафтова пляма знищить унікальні екосистеми скандинавського узбережжя.

Також ми писали, що криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди: що він везе українським полярникам. Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" вирушить з Одеського порту у свій перший рейс в Антарктику.

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