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"Титаник" растворяется в воде: когда он полностью исчезнет

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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9 февраля, 15:42
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Поднять "Титаник" в морского дна не получится – корабль находится в слишком плохом состоянии, говорят исследователи
"Титаник" не получится поднять со дна
"Титаник" не получится поднять со дна / Фото: Wikipedia

Открытие того, что "Титаник" развалился на части, сделало невозможным его восстановление неповрежденным.

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Тем не менее, известие о состоянии корабля не помешало предприимчивым умам придумать способы вернуть его к цивилизации, пишет The Travel.

Например, предлагалось использовать краны, установленные на спасательных судах. Или же "Титаник" предлагали наполнить шариками для пинг-понга.

После этого планировалось прикрепить к корпусу воздушные шары, наполненные гелием, а корабль заморозить, как кубик льда, пока его обломки не всплывут.

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Многие предлагали надуть под "Титаником" большие воздушные шары и поднять его наверх. Но их нужно было надувать с правильной скоростью, как и поднимать, иначе давление разрушит корабль.

Сейчас интерьер корабля стал еще хуже из-за разъедающей его кислотной среды и микробов. В 2016 году ученые обнаружили организм, который был мог бы расворить остатки "Титаника к 2030 году.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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