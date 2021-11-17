На МКС впервые отправится темнокожая женщина

Джессика Уоткинс станет первой темнокожей женщиной, которая присоединится к экипажу МКС для выполнения долгосрочной миссии, пишет The New York Times.
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Доктор Джессика Уоткинс - геолог, она закончила бакалавриат в Стэнфорде и получила докторскую степень в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, изучая оползни на Марсе и Земле.
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Она сотрудничала с научными лабораториями NASA, работая над разными проектами, включая миссию марсохода Curiosity. Уоткинс стала астронавткой в 2017 году, это будет ее первый полет.
"Стать астронавтом было тем, о чем я очень давно мечтала с детства. Но я определенно не думала, что это когда-нибудь случится", – призналась Уоткинс.
Американка начала подготовку за несколько месяцев до назначения в команду. Она выполнила моделирование выхода в открытый космос в Космическом центре в Хьюстоне.
Кроме того, Уоткинс изучила все тонкости космической станции и научной лаборатории в 400 км над Землей.
В состав экипажа, кроме нее, входят сотрудники NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот) и астронавтка Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
Все четверо проведут шесть месяцев на борту орбитальной лаборатории. Начало миссии запланировано на апрель.
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Доктор Уоткинс выразила надежду, что поездка на космическую станцию станет примером для не белых детей и особенно для не белых девочек.
Только семеро из 249 человек, побывавших на МКС с момента ее создания в 2000 году, были темнокожими.
Первой темнокожей женщиной на МКС должна была стать Джанет Эппс в 2018 году. Но ее заменил другой астронавт по причинам, которые NASA не объяснило.
А первой темнокожей женщиной, побывавшей в космосе, стала Мэй Джемисон в 1992 году.