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600 людей за 60 років: NASA запустило в космос ювілейного астронавта

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 листопада, 16:06
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Сьогодні вночі NASA та SpaceX спішно запустили місію Crew-3. Політ став історичним – у космос вирушила 600 людина за 60 років освоєння далеких рубежів
Маттіас Маурер став 600-ю людиною в космосі
Маттіас Маурер став 600-ю людиною в космосі / Фото: REUTERS

До складу екіпажу Crew-3 увійшли Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон із NASA, а також Маттіас Маурер із Європейського космічного агентства. Вони замінять на МКС екіпаж місії Crew-2, який повернувся на землю напередодні.

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За даними NASA, Маурер стане 600 людиною в історії, що досягла космосу за 60 років з моменту першого польоту людини в космос. Першопрохідником став Юрій Гагарін у 1961 році, пише interestingengineering.com.

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Юрій Гагарін
Юрій Гагарін / Фото: Газета.Ru

Space.com повідомляє, що до списку астронавтів увійшли й нещодавні космічні туристи Вільям Шатнер та Джефф Безос.

Проте Федеральне авіаційне управління (FAA) нещодавно заявило, що вони не вважаються космонавтами. Організація навіть змінила власні правила, щоб не роздавати почесне звання випадковим туристам.

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Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Найкращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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