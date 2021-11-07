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Китай уперше випустив у відкритий космос жінку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 22:01
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Вперше в історії підкорення космосу Китаєм у відкритий космос вийшла жінка-астронавтка. Історичне досягнення підкорилося Ван Япін
Ван Япин стала першою китаянкою у відкритому космосі
Ван Япин стала першою китаянкою у відкритому космосі

Члени місії "Шеньчжоу-13" на борту китайської космічної станції "Тяньгун" здійснили вихід у відкритий космос. Він тривав близько 6,5 години, за цей час астронавти виконали всі поставлені завдання.

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У відкритий космос виходили командир місії та перший китайський виходець у космос Чжай Чжиган, а також його колега Ван Япін. Вона стала першою космонавткою з Китаю, що вийшла у відкритий космос.

Нагадаємо, першою жінкою у відкритому космосі стала росіянка Світлана Савицька. Вона вийшла за межі орбітальної станції "Салют-7" 25 липня 1984 року і провела у відкритому космосі 3 години 35 хвилин.

За даними Китайського пілотованого космічного агентства (CMSA), екіпаж "Шеньчжоу-13" здійснить ще один або два виходи у відкритий космос, пише globaltimes.cn.

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Раніше ми писали, що Том Генкс відмовився від пропозиції мільярдера злітати в космос. Голлівудський актор відхилив пропозицію полетіти в космос на борту суборбітальної ракети Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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