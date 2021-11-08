Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Техно

Телескоп Габбл сфотографував туманність Око Клеопатри (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 09:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
NASA опублікувало фото, зроблене телескопом Габбл ще до того, як він вийшов з ладу. На ньому зображено блакитну планетарну туманність, розташовану в сузір'ї Ерідана
Туманність око Клеопатри
Туманність око Клеопатри / Фото: NASA

На зображенні показана планетарна туманність NGC 1535, яка також відома як Око Клеопатри.

Читайте також: Зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, у 3D

Реклама

Варто зазначити, що планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами – вони насправді є оболонками з гарячого газу, що виділяються червоними гігантами на пізніх стадіях їх життя.

Однак спочатку астрономи думали, що ці туманності були схожі на планети через їхню сферичну форму, звідси й пішла їх назва, повідомляє digitaltrends.com.

Око Клеопатри. Фото: NASA

Усередині туманності є два шари газу, що утворюють як внутрішню, так і зовнішню оболонки.

Реклама

Вивчення цієї туманності може допомогти астрономам дізнатися більше про взаємини між зірками.

Поточні дослідження показують, що зірка в центрі цієї туманності може бути однією з пари, що утворює половину подвійної зоряної системи, що складається з двох зірок, що обертаються навколо она одної.

Також ми писали, що телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик. Маса скупчення галактик – квадрильйон.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти