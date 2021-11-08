Телескоп Габбл сфотографував туманність Око Клеопатри (фото)

NASA опублікувало фото, зроблене телескопом Габбл ще до того, як він вийшов з ладу. На ньому зображено блакитну планетарну туманність, розташовану в сузір'ї Ерідана

Туманність око Клеопатри / Фото: NASA

На зображенні показана планетарна туманність NGC 1535, яка також відома як Око Клеопатри.

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Варто зазначити, що планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами – вони насправді є оболонками з гарячого газу, що виділяються червоними гігантами на пізніх стадіях їх життя.

Однак спочатку астрономи думали, що ці туманності були схожі на планети через їхню сферичну форму, звідси й пішла їх назва, повідомляє digitaltrends.com.

Око Клеопатри. Фото: NASA

Усередині туманності є два шари газу, що утворюють як внутрішню, так і зовнішню оболонки.

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Вивчення цієї туманності може допомогти астрономам дізнатися більше про взаємини між зірками.

Поточні дослідження показують, що зірка в центрі цієї туманності може бути однією з пари, що утворює половину подвійної зоряної системи, що складається з двох зірок, що обертаються навколо она одної.

Також ми писали, що телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик. Маса скупчення галактик – квадрильйон.