Телескоп Габбл сфотографував туманність Око Клеопатри (фото)

На зображенні показана планетарна туманність NGC 1535, яка також відома як Око Клеопатри.
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Варто зазначити, що планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами – вони насправді є оболонками з гарячого газу, що виділяються червоними гігантами на пізніх стадіях їх життя.
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Однак спочатку астрономи думали, що ці туманності були схожі на планети через їхню сферичну форму, звідси й пішла їх назва, повідомляє digitaltrends.com.
Усередині туманності є два шари газу, що утворюють як внутрішню, так і зовнішню оболонки.
Вивчення цієї туманності може допомогти астрономам дізнатися більше про взаємини між зірками.
Поточні дослідження показують, що зірка в центрі цієї туманності може бути однією з пари, що утворює половину подвійної зоряної системи, що складається з двох зірок, що обертаються навколо она одної.
Також ми писали, що телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик. Маса скупчення галактик – квадрильйон.