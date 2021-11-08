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Телескоп Хаббл запечатлел туманность Глаз Клеопатры (фото)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 09:48
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NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Хаббл еще до того, как он вышел из строя. На нем изображена голубая планетарная туманность, расположенная в созвездии Эридана
Туманность Глаз Клеопатри
Туманность Глаз Клеопатри / Фото: NASA

На изображении показана планетарная туманность NGC 1535, также известная как Глаз Клеопатры.

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Стоит отметить, что планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами – они на самом деле являются оболочками из горячего газа, которые выделяются красными гигантами на поздних стадиях их жизни.

Однако изначально астрономы думали, что эти туманности были похожи на планеты из-за их сферической формы, отсюда и пошло их название, сообщает digitaltrends.com.

Глаз Клеопатры. Фото: NASA

Внутри туманности есть два слоя газа, образующие как внутреннюю, так и внешнюю оболочки.

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Изучение этой туманности может помочь астрономам больше узнать о взаимоотношениях между звездами.

Текущие исследования показывают, что звезда в центре этой туманности может быть одной из пары, образующей половину двойной звездной системы, состоящей из двух звезд, вращающихся вокруг друг друга.

Также мы писали, что телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик. Масса скопления галактик – квадриллион.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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