Зв'язаний та похований із морською свинкою: археологи знайшли мумію віком до 1200 років

Археологи в Перу на околиці Ліми виявили давню мумію чоловіка 18-22 років, який перед смертю закрив обличчя руками

Археологи знайшли в Перу незвичайне поховання мумії / Фото: Getty Images

Мумія віком від 800 до 1200 років була знайдена в похоронній камері за 24 кілометри від столиці Перу.

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Чоловік, який помер приблизно в 18-22 роки, був пов'язаний мотузками та закривав обличчя руками, пише Phys.org .

Разом з ним у похоронній камері було виявлено скелети морської свинки Анд та собаки. У похоронній камері було також виявлено сліди кукурудзи та інших овочів.

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Археолог Пітер Ван Дален назвав знахідку "своєрідною та унікальною". Кахамаркілья, де мешкав померлий чоловік, була міським центром.

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У ньому могли проживати від 10 до 20 тисяч людина. Місто було побудоване приблизно 200 року до нашої ери.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили загадку зникнення давньої цивілізації, яку називають "Китайською Венецією".