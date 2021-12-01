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Зв'язаний та похований із морською свинкою: археологи знайшли мумію віком до 1200 років

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 16:21
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Археологи в Перу на околиці Ліми виявили давню мумію чоловіка 18-22 років, який перед смертю закрив обличчя руками
Археологи знайшли в Перу незвичайне поховання мумії
Археологи знайшли в Перу незвичайне поховання мумії / Фото: Getty Images

Мумія віком від 800 до 1200 років була знайдена в похоронній камері за 24 кілометри від столиці Перу.

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Чоловік, який помер приблизно в 18-22 роки, був пов'язаний мотузками та закривав обличчя руками, пише Phys.org .

Разом з ним у похоронній камері було виявлено скелети морської свинки Анд та собаки. У похоронній камері було також виявлено сліди кукурудзи та інших овочів.

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Археолог Пітер Ван Дален назвав знахідку "своєрідною та унікальною". Кахамаркілья, де мешкав померлий чоловік, була міським центром.

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У ньому могли проживати від 10 до 20 тисяч людина. Місто було побудоване приблизно 200 року до нашої ери.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили загадку зникнення давньої цивілізації, яку називають "Китайською Венецією".

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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