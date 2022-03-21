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Судячи з аватарки, ти пе***к: російський чиновник образив підписника, а той йому дотепно помстився

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 березня, 11:37
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Рогозін знову зганьбився в Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із таких у листуванні з Рогозіним опублікував відео з компроматом на чиновника під назвою: Знищуємо путінського злодія за 30 секунд.

Читайте також: Зганьбився ще більше: Рогозін відповів віршем Пушкіна на виклик Путіна на дуель

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Рогозін недовго думаючи, відповів підписнику: "Судячи з аватарки, ти пе**к".

Проте хлопець не особливо образився на російського чиновника і дотепно відповів йому навіть без слів – він просто поставив на свою аватарку фото самого Рогозіна.

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Після цього їхнє листування заграло іншими фарбами.

Днями Рогозін відзначився шокуючим посланням віцепрем'єру Польщі Ярославу Качинському, в якому фактично визнав, що Росія вбила його брата, колишнього президента Польщі Леха Качинського.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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