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Цинізм зашкалює: Росія натякнула на вбивство колишнього президента Польщі

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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19 березня, 17:30
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Росія настільки розлютилася на весь цивілізований світ, що вже нічого не боїться. Вони відкрито вихваляється своїми військовими злочинами
Рогозін запросив брата Леха Качинського до Смоленська.
Рогозін запросив брата Леха Качинського до Смоленська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін практично відкрито заявив, що Росія в 2010 році збила літак, на якому летів президент Польщі Лех Качинський.

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Рогозін написав у Twitter повідомлення, адресоване віцепрем'єру Польщі Ярославу Качинському, брату загиблого Леха Качинського: "Приїжджай до Смоленська, поговоримо".

Пізніше він видалив твіт, але в Мережі залишилися скріншоти з його цинічним листом.

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Авіакатастрофа під Смоленськом

  • 10 квітня 2010 року президент Польщі Лех Качинський разом зі своєю дружиною та делегацією вирушив для відвідування Катинського меморіалу під Смоленськом у день 70-річчя Катинського розстрілу.
  • При посадці за умов туману літак зіштовхнувся з деревами та впав. Усі 96 людей на борту загинули.

  • Початкове розслідування Міжнародним авіаційним комітетом СНД визначило, що трагедія сталася через неправильні дії екіпажу, який ухвалив рішення про посадку, незважаючи на погану видимість. Поляки також наполягали, що помилки припустилися російські диспетчери.
  • Після 2015 року Польща відновила розслідування, а в 2018 році міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич, який займається розслідуванням, заявив, що причиною катастрофи були два вибухи на борту президентського літака.

  • Теорії змови взагалі стверджують, що російські спецслужби добивали тих, хто вижив на місці, але реальних доказів цього немає.
  • Завершити розслідування заважає той факт, що Росія досі утримує частину уламків літака, "чорні скриньки" із записами, а також інші докази.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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