Судя по аватарке, ты пе**к: российский чиновник оскорбил подписчика, а тот ему остроумно отомстил

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стесняется выливать поток своих мыслей, из-за чего нарывается на критику адекватных подписчиков

Рогозин снова опозорился в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из таких в переписке с Рогозиным опубликовал видео с компроматом на чиновника под названием: Уничтожает путинского вора за 30 секунд.

Читайте также: Опозорился еще больше: Рогозин ответил стихом Пушкина на вызов Путина на дуэль

Реклама

Рогозин недолго думая, ответил подписчику: "Судя по аватарке, ты пе**к".

Однако парень не особо обиделся на оскорбление российского чиновника и остроумно ответил ему даже без слов – он просто поставил на свою аватарку фото самого Рогозина.

Реклама

После этого их переписка заиграла другими красками.

На днях Рогозин отметился шокирующим посланием вице премьеру Польши Ярославу Качиньскому, в котором фактичекски признал, что Россия убила его брата, бывшего президента Польши Леха Качиньского.