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Зганьбилися ще більше: у Росії відповіли віршем Пушкіна на виклик Путіна на дуель

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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14 березня, 15:09
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Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін відповів на пропозицію американського мільярдера Ілона Маска викликати Володимира Путіна на дуель
Рогозін виступив на захист Путіна і зганьбився
Рогозін виступив на захист Путіна і зганьбився / Фото: Колаж: Сьогодні

Ілон Маск втомився чекати, поки Захід розбереться з Путіним і особисто викликав на бій президента РФ.

Путін поки що готує свою відповідь у бункері, а замість нього першим слово взяв Рогозін. Чиновник, незважаючи на блокування Twitter у Росії, скористався мережею, де написав рядки з казки Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду".

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  • Ти, бісеня, ще молоденько,
  • Зі мною тягатися слабенько;
  • Це було б лише часу.
  • Обжени спершу мого брата.

А в коментарях підписники висміяли "літературну поінформованість" Рогозіна, який порівняв Путіна з братом Балди:

  • Президент РФ – брат Балди? Ви взагалі здорові психічно?
  • Мабуть ні. Президент балда і є. А він типу впрягся)
  • Рогоз за все береться сміливо
    Все перетворюється на гівно
    А якщо за гівно береться
    То просто витрачає менше сил

Перед цим Рогозін наговорив собі тюремний термін, назвавши спецоперацію в Україні війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.

Олександр Трикіша
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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