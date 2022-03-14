Зганьбилися ще більше: у Росії відповіли віршем Пушкіна на виклик Путіна на дуель

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін відповів на пропозицію американського мільярдера Ілона Маска викликати Володимира Путіна на дуель

Рогозін виступив на захист Путіна і зганьбився / Фото: Колаж: Сьогодні

Ілон Маск втомився чекати, поки Захід розбереться з Путіним і особисто викликав на бій президента РФ.

Путін поки що готує свою відповідь у бункері, а замість нього першим слово взяв Рогозін. Чиновник, незважаючи на блокування Twitter у Росії, скористався мережею, де написав рядки з казки Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду".

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Ти, бісеня, ще молоденько,

Зі мною тягатися слабенько;

Це було б лише часу.

Обжени спершу мого брата.

А в коментарях підписники висміяли "літературну поінформованість" Рогозіна, який порівняв Путіна з братом Балди:

Президент РФ – брат Балди? Ви взагалі здорові психічно?

Мабуть ні. Президент балда і є. А він типу впрягся)

Рогоз за все береться сміливо

Все перетворюється на гівно

А якщо за гівно береться

То просто витрачає менше сил

Перед цим Рогозін наговорив собі тюремний термін, назвавши спецоперацію в Україні війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.