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Студент заробив мільйон доларів на власних селфі у форматі NFT

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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17 січня, 14:01
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22-річний студент з Індонезії Газалі Газало став мільйонером після того, як продав колекцію власних NFT-селфі. Спочатку він фотографувався для шкільного проєкту
Газалі Газало продав свої селфі у форматі NFT
Газалі Газало продав свої селфі у форматі NFT / Фото: Колаж: Сьогодні

До колекції Газало входить 933 автопортрети, зроблені ним віком від 18 до 22 років – з 2017 до 2021 року.

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Газало робив фотографії для шкільного відео, але потім вирішив перетворити їх на NFT на ринку OpenSea.

"Це справді фотографії, на яких я стою перед комп'ютером день у день", – описує Газало свою колекцію у профілі OpenSea.

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Колекцію було випущено у продаж 9 січня 2022 року за ціною 3 долари за кожне зображення. Мінімальна ціна швидко досягла 0,9 ETH (близько 3000 доларів) за штуку, після чого трохи знизилася, повідомляє lifestyleasia.com.

Станом на 14 січня 2022 року загальний обсяг торгів колекцією на OpenSea становив 314 ETH, або понад 1 мільйон доларів США.

Раніше ми писали, що майнери видобули 90% усіх біткоїнів світу: коли вони закінчаться. Тим часом приблизно 20% біткоїнів було "втрачено", і їх вже неможливо відновити.

Олександр Трикіша
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