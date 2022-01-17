Студент заработал миллион долларов на собственных селфи в формате NFT

22-летний студент из Индонезии Газали Газало стал миллионером после того, как продал коллекцию собственных NFT-селфи. Изначально он фотографировался для школьного проекта

Газали Газало продал свои селфи в формате NFT / Фото: Коллаж: Сегодня

Коллекция Газали включает 933 автопортрета, сделанных им в возрасте от 18 до 22 лет с 2017 по 2021 год.

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Газало делал фотографии для школьного видео, но затем решил превратить их в NFT на рынке OpenSea.

"Это действительно фотографии, на которых я стою перед компьютером изо дня в день", – описывает Годзало свою коллекцию в профиле OpenSea.

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Коллекция была выпущена в продажу 9 января 2022 года по цене 3 доллара за каждое изображение. Минимальная цена быстро достигла 0,9 ETH (около 3000 долларов) за штуку, после чего немного снизилась, сообщает lifestyleasia.com.

По состоянию на 14 января 2022 года общий объем торгов коллекцией на OpenSea составлял 314 ETH, или более 1 миллиона долларов США.

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