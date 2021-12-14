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Майнери видобули 90% усіх біткоїнів світу: коли вони закінчаться

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
14 грудня, 10:31
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У світі залишилося лише 10% біткоїнів – через 12 років після того, як майнери придбали перші з них, але запас ще є
Майнери здобули майже всі біткоїни світу
Майнери здобули майже всі біткоїни світу / Фото: Pixabay

Біля 18,9 млн монет із максимальної пропозиції в 21 млн зараз перебувають на відкритому ринку.

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Видобуток останніх 10% при цьому не очікується раніше лютого 2140 року, пише Business Insider.

Тим часом, приблизно 20% біткоїнів були "втрачені", і їх уже неможливо відновити. Це близько 3,7 млн біткоїнів.

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Ще близько 1 млн належить Сатоші Накамото – таємничому творцю криптовалюти. Отже, малоймовірно, що на відкритому ринку будь-коли буде в обігу 21 млн монет.

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Хоча випущений біткоїн може бути проданий на ринку, більшість людей не хоче цього робити. Багато хто прагне дочекатися, поки валюта досягне повної монетизації.

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Щодо курсу, біткоїн впав 14 грудня на 5,8% до рівня трохи нижче 48 тис. доларів, продовжуючи недавній спадний тренд.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив вплив пандемії COVID-19 на крипторинок.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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