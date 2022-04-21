США спеціально для України розробили новий дрон-камікадзе

Нова смертоносна техніка вже прямує в Україну, щоб знищувати окупанта

США передасть Україні 121 одиницю нового секретного бепілотника / Фото: Колаж: Сьогодні

Останній пакет озброєнь для України від США на суму 800 мільйонів доларів включає унікальну новинку – тактичний безпілотник Phoenix Ghost, розроблений ВПС США і адаптований спеціально для задоволення бойових потреб ЗСУ.

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США поставлять понад 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost, що виробляються компанією AEVEX Aerospace.

Що таке Phoenix Ghost

"Phoenix Ghost був швидко розроблений ВПС у відповідь, зокрема, на українські вимоги. Це чудовий приклад адаптації до їхніх потреб у режимі реального часу", – сказав журналістам високопосадовець Міноборони.

За його словами, Phoenix Ghost схожий на БПЛА Switchblade, які були поставлені в Україну раніше, але подробиці про його характеристики залишаються в секреті.

Ймовірно, Phoenix Ghost – це недорогий одноразовий безпілотник-самогубець, який поводиться як барражуючий боєприпас – літає в повітряному просторі, перш ніж врізатися в ціль, пише breakingdefense.com.

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Також чиновник додав, що нова система вимагатиме мінімального навчання українських операторів, які вже знайомі зі Switchblade або іншими безпілотними літальними апаратами.

Видання gagadget.com передбачає, що нові дрони працюватимуть як демо-версія українського RAM II, яккий так і не надійшов у серійне виробництво.