Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

США спеціально для України розробили новий дрон-камікадзе

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 22:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нова смертоносна техніка вже прямує в Україну, щоб знищувати окупанта
США передасть Україні 121 одиницю нового секретного бепілотника
США передасть Україні 121 одиницю нового секретного бепілотника / Фото: Колаж: Сьогодні

Останній пакет озброєнь для України від США на суму 800 мільйонів доларів включає унікальну новинку – тактичний безпілотник Phoenix Ghost, розроблений ВПС США і адаптований спеціально для задоволення бойових потреб ЗСУ.

Читайте також: Дешеві та повільні: у Європі не розуміють, чому безпілотники України так легко розносять армію РФ

Реклама

США поставлять понад 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost, що виробляються компанією AEVEX Aerospace.

Що таке Phoenix Ghost

"Phoenix Ghost був швидко розроблений ВПС у відповідь, зокрема, на українські вимоги. Це чудовий приклад адаптації до їхніх потреб у режимі реального часу", – сказав журналістам високопосадовець Міноборони.

За його словами, Phoenix Ghost схожий на БПЛА Switchblade, які були поставлені в Україну раніше, але подробиці про його характеристики залишаються в секреті.

Ймовірно, Phoenix Ghost – це недорогий одноразовий безпілотник-самогубець, який поводиться як барражуючий боєприпас – літає в повітряному просторі, перш ніж врізатися в ціль, пише breakingdefense.com.

Реклама

Також чиновник додав, що нова система вимагатиме мінімального навчання українських операторів, які вже знайомі зі Switchblade або іншими безпілотними літальними апаратами.

Видання gagadget.com передбачає, що нові дрони працюватимуть як демо-версія українського RAM II, яккий так і не надійшов у серійне виробництво.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша США спеціально для України розробили новий дрон-камікадзе Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41475.97

Binance Coin (BNB)

416.22

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.89

Theta (THETA)

3.37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти