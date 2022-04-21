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США специально для Украины разработали новый дрон-камикадзе

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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21 апреля, 22:35
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Новая смертоносная техника уже направляется в Украину, чтобы уничтожать оккупанта
США передаст Украине 121 единицу нового секретного бепилотника
США передаст Украине 121 единицу нового секретного бепилотника / Фото: Коллаж: Сегодня

Последний пакет вооружений для Украины от США на сумму 800 миллионов долларов включает в себя уникальную новинку – тактический беспилотник Phoenix Ghost, разработанный ВВС США и адаптированный специально для удовлетворения боевых потребностей ВСУ.

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США поставят более 121 тактической беспилотной воздушной системы Phoenix Ghost, которые производятся компанией AEVEX Aerospace.

Что такое Phoenix Ghost

"Phoenix Ghost был быстро разработан ВВС в ответ, в частности, на украинские требования. Это отличный пример адаптации к их потребностям в режиме реального времени", – сказал журналистам высокопоставленный представитель Минобороны.

По его словам, Phoenix Ghost похож на БПЛА Switchblade, которые были поставлены в Украину ранее, но подробности о его характеристиках остаются в секрете.

Вероятно, Phoenix Ghost – это недорогой одноразовый беспилотник-самоубийца, который ведет себя как барражирующий боеприпас – летает в воздушном пространстве, прежде чем врезаться в цель, пишет breakingdefense.com.

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Также чиновник добавил, что новая система потребует минимального обучения украинских операторов, которые уже знакомы с Switchblade или другими беспилотными летательными аппаратами.

Издание gagadget.com предполагает, что новые дроны будут работать как демо-версия украинского RAM II. так и не поступившего в серийное производство.

Александр Трикиша
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