Менше, ніж в Росії: cколько в Україні потрібно збирати на новий iPhone 13

Нові iPhone 13 скоро з'являться на полицях українських магазинів. Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на новенький айфон

В Україні на новий iPhone 13 можна назбирати за 41 день

Презентація 13-го iPhone відбулася 14 вересня – було представлено чотири моделі з різними версіями комплектації.

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Щоб купити новенький iPhone 13 у популярній комплектації з 128 Гб вбудованої пам'яті, в Україні потрібно віддати близько 30 тисяч грн.

Видання moneysupermarket підрахувало, скільки часу потрібно працювати в різних країнах, щоб купити iPhone 13.

iPhone 13 з'явився у продажу в Україні

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Для свого розрахунку аналітики брали середню річну зарплату в країні і ділили на кількість робочих годин, але не враховуючи витрати на харчування та інше.

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Швидше за всіх купити iPhone 13 можуть у Швейцарії, де заробити на новеньку модель можна всього за 34 години.

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А найдовше доведеться попітніти на Філіппінах – на новий айфон потрібно буде збирати протягом 775 годин – це приблизно 97 днів, або більше як 3 місяці.

В Україні середня зарплата становить 14 345 грн, а тривалість робочого дня, згідно зі ст. 50 КЗпП, не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Виходить, що у нас на новий iPhone 13 потрібно збирати протягом 333 годин – це приблизно 41 робочий день.