Следующий iPhone получит абсолютно новый дизайн. Впервые за пять лет

Аналитики прогнозируют, что iPhone 14 будет кардинально отличаться от своих предшественников. Новая модель айфона будет представлена в 2022 году

Apple сменит дизайн айфона. Фото: iphones.ru

В следующем году все модели линейки iPhone 14 избавятся от привычной челки, заменив вырез для фронтальной камеры "каплей" в экране.

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Другие датчики, необходимые для работы системы Face ID, будут располагаться под поверхностью экрана. Такими сведениями поделился известный аналитик Минг-Чи Куо.

Также ожидается, что Apple откажется от модели mini, зато в продажу поступит абсолютно новая версия 14 Max, пишет ixbt.com.

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Недавно были опубликованы фото предполагаемой новинки от Apple.

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Отметим, что дизайн недавно представленного iPhone 13 кардинально не отличается от 12-й модели, а та в свою очередь – от 11-й. Меняется только блок с камерами на тыльной стороне. Предыдущий серьезный редизайн айфона состоялся в 2017 году, когда был представлен iPhone X.