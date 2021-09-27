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Следующий iPhone получит абсолютно новый дизайн. Впервые за пять лет

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 сентября, 12:52
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Аналитики прогнозируют, что iPhone 14 будет кардинально отличаться от своих предшественников. Новая модель айфона будет представлена в 2022 году
Apple сменит дизайн айфона. Фото: iphones.ru
Apple сменит дизайн айфона. Фото: iphones.ru

В следующем году все модели линейки iPhone 14 избавятся от привычной челки, заменив вырез для фронтальной камеры "каплей" в экране.

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Другие датчики, необходимые для работы системы Face ID, будут располагаться под поверхностью экрана. Такими сведениями поделился известный аналитик Минг-Чи Куо.

Также ожидается, что Apple откажется от модели mini, зато в продажу поступит абсолютно новая версия 14 Max, пишет ixbt.com.

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Недавно были опубликованы фото предполагаемой новинки от Apple.

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Отметим, что дизайн недавно представленного iPhone 13 кардинально не отличается от 12-й модели, а та в свою очередь – от 11-й. Меняется только блок с камерами на тыльной стороне. Предыдущий серьезный редизайн айфона состоялся в 2017 году, когда был представлен iPhone X.

Сравнение дизайна iPhone X и iPhone 8. Фото: habr.com

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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