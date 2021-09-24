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Як виглядає iPhone 13 зсередини: новинку від Apple розібрали на частини

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 вересня, 22:24
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Хочете дізнатися, як виглядає новенький iPhone 13 в розібраному вигляді, але боїтеся піддавати експериментам власний девайс? Німецька ремонтна копання зробила це за вас!
Як виглядає iPhone 13 зсередини
Як виглядає iPhone 13 зсередини

Інженери компанії розібрали iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini, щоб показати, як виглядають новинки зсередини. IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: як виглядають і скільки коштують новинки від Apple.

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Ніяких подробиць або особливостей конструкції вони не надали, проте відео відмінно демонструє, наскільки легко розібрати айфон.

IPhone 13

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Лінійка нових "айфонів" отримала чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Моделі будуть виходить в різних колірних рішеннях:

iPhone 13 і iPhone 13 Mini

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iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini отримав дисплей з діагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 і iPhone 13 Pro екран буде розміром 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro і Max можуть похвалитися екранами в 6,7 дюйма. Всі вони зроблені за технологією OLED. Ще у всіх моделей зменшена "чубчик".

Крім цього, Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Always on display.

У двох молодших версіях буде по дві камери, в Pro і Pro Max на одну більше. Також Pro отримала триразовий оптичний зум.

Головна новинка – система ProRes (обіцяють до кінця року) – це формат, який використовується професійними кінематографістами. Так-так, на "айфоне" тепер можна буде зняти справжній фільм голлівудських масштабів.

також обіцяють модифікований портретний режим , Який дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.

iPhone 13 у всіх комплектаціях оснащується шестиядерних однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він істотно не відрізняється від попереднього, але розробники обіцяють кращу продуктивність і енергоефективність.

Крім цього, всі версії iPhone 13 отримали поліпшені батареї, в порівнянні з попередніми моделями. В середньому вони працюватимуть на 1,5-2,5 години більше, ніж аналоги 12-ї моделі.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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