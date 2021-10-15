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Рік життя на космічній станції за 60 секунд (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 22:27
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Більшість астронавтів, які відвідали Міжнародну космічну станцію хотіли б провести весь час в космосі, спостерігаючи через ілюмінатор на Землю. Але насправді у них там багато роботи
Астронавт Тома Песке на МКС
Астронавт Тома Песке на МКС / Фото: Twitter

Їм доручено все: від наукових експериментів і виходів у відкритий космос до більш буденних, але необхідних дій, таких як зарядка і підтримання чистоти на станції.

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Європейське космічне агентство показало, на що схожий звичайний день на МКС. Вони об'єднали в один ролик сотні відео, знятих протягом багатьох місяців.

Кадри були зняті під час двох місій французького астронавта Тома Песке: Проксима в 2016 році і нинішня Альфа.

Астронавт займався різними важливими завданнями, але при цьому знаходив час для фізичних вправ і навіть веселив спробою скласти футболку в невагомості.

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Раніше ми писали, що 90-річний актор успішно злітав в космос на кораблі мільярдера. Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса успішно запустила другий пілотований політ ракети New Shepard, а актор Вільям Шатнер встановив новий космічний рекорд.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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