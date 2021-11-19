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Самые популярные смартфоны в Украине: Android популярнее iOS

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
19 ноября, 20:50
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Украинские пользователи больше доверяют операционной системе Android. А самыми популярными смартфонами в нашей стране являются модели от Samsung
Украинцы выбирают смартфоны на ОС Android
Украинцы выбирают смартфоны на ОС Android

Результат исследования Kantar CMeter показал, что на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber.

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Далее благодаря встроенным инструментам удалось получить подробную информацию о самых популярных моделях в октябре 2021 года.

Так, на первом месте оказался Samsung (25,2%), на втором – Redmi (17,7%), а первую тройку замкнул Apple (16,4%). Далее идут Xiaomi (14,3%) и Huawei (7,7%).

Самые популярные бренды смартфонов:

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  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. ZTE
  7. Tecno
  8. POCO
  9. Lenovo
  10. Oppo

Если говорить конкретно о моделях смартфонов, то первое месте среди самых популярных занимает Redmi Note 7. На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.

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Примечательно, что среди смартфонов, попавших в первую десятку, мало моделей 2020-2021 годов выпуска – только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, появившиеся на рынке в прошлом году.

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Самые популярные модели смартфонов:

  1. Redmi Note 7
  2. Apple iPhone 11
  3. Apple iPhone 7
  4. Redmi Note 9
  5. Redmi 9
  6. Redmi 9A
  7. Redmi 6A
  8. Redmi 7A
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Redmi Note 8T

В Viber отметили, что результаты исследования включают в себя только названия брендов и моделей смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием, поэтому остаются недоступными для сторонних программ.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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