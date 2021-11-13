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Єдиний у своєму роді iPhone продали за 86 тисяч доларів: у чому його особливість

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 листопада, 23:25
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Швейцарський студент Кен Піллонелл замінив порт Lightning в iPhone на роз'єм USB-C, а потім продав свій "прототип" більш ніж у 80 разів дорожче від початкової вартості
iPhone з портом USB-C зробив студент із Швейцарії
iPhone з портом USB-C зробив студент із Швейцарії

Невідомий покупець на eBay віддав за експериментальний айфон 86 тисяч доларів. Багато експертів вважають це доказом того, що Apple необхідно впровадити порт USB-C в iPhone.

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"Якщо хтось готовий заплатити 86 тисяч доларів за застарілий iPhone тільки тому, що має порт USB-C, просто уявіть, наскільки популярним буде iPhone з USB-C", – міркують експерти.

iPhone із USB-C за 86 тисяч доларів виявився iPhone X з 2017 року. Іншими словами, хтось виклав майже сотню тисяч за айфон чотирирічної давності.

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Продавець попередив, що прототип небажано використовувати як повсякденний смартфон і рекомендував не намагатися його розібрати – це може призвести до поломки.

iPhoneAppleiPhone X
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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