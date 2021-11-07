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Найкращий смартфон за співвідношенням ціна-якість: експерти визначили переможця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 листопада, 22:47
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Напередодні старту грандіозного розпродажу в Китаї Double 11 (аналог Чорної п'ятниці) бенчмарк AnTuTu склав рейтинг найкращих телефонів за співвідношенням ціни та якості
Визначено найкращі смартфони за співвідношенням ціна-якість
Визначено найкращі смартфони за співвідношенням ціна-якість

Метод підрахунку AnTuTu дуже простий і зрозумілий: це поточний бал Antutu, поділений на вартість апарату.

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Укладачі рейтингу не стали змішувати бюджетні та флагманські моделі, адже в цьому випадку показники були б необ'єктивними.

Вони виділили п'ять цінових категорій:

  1. 0-1999 юанів (0-8200 грн)
  2. 2000-2999 юанів (8200 – 12 200 грн)
  3. 3000-3999 юанів (12 200 – 16 300 грн)
  4. 4000-4999 юанів (16 300 – 20 400 грн)
  5. Більше 5000 юанів (понад 20 400 грн)

На подив у передфлагманських категоріях перемогу відсвяткували смартфони Meizu.

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Meizu 18 став першим у рейтингу телефонів вартістю 3000 – 3999 юанів, суттєво випередивши iQOO 8. Третє місце дісталося OnePlus 9RT.

У сегменті 4000 – 4999 юанів перемога дісталася Meizu 18 Pro. Друге місце у iQOO 8 Pro, третє – у OPPO Find X3 Pro, пише mydrivers.com.

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Варто відмітити, що для розрахунку бралися китайські ціни з урахуванням знижки на Double 11. В Україні ці моделі коштують суттєво дорожче. Для прикладу, Meizu 18 у Піднебесній коштує 3179 юанів (близько 13 тисяч грн), в Україні – 19 964 грн.

У моделі Pro різниця ще більша: 16 700 на українські гроші у Китаї та 25 116 грн в Україні.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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