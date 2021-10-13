Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Техно

Samsung анонсував секретну презентацію 20 жовтня: чого чекати

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 14:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Samsung оголосив про проведення заходу Samsung Unpacked 20 жовтня. Аналітики очікують побачити презентацію Samsung Galaxy S21 FE
Samsung покаже нову продукцію 18 жовтня
Samsung покаже нову продукцію 18 жовтня

До речі, презентація Samsung пройде на наступний день після заходу Google, де будуть показані Pixel 6 і Pixel 6 Pro . Випуск моделі S21 FE чекали з великим інтересом. Очікувалося, що смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей і систему камер, як у Galaxy S21+. Це зробило б модель неймовірно популярною по співвідношенню ціни і якості.

Втім, нещодавно з'явилися чутки, що Samsung відмовився від випуску моделі і навіть видалив всі згадки про неї з офіційного сайту. Причина – брак комплектуючих.

Реклама

Що ще може показати Samsung, крім S21 FE? У самому відео анонсі були показані іконки додатків Samsung, такі як Samsung Health, Samsung SmartThings, а також додатки для музики, відео та камери.

Цілком можливо, що захід буде спрямовано на програмне забезпечення, а не на обладнання. Samsung може анонсувати новий інтерфейс One UI для Android, але навряд чи компанія буде проводити цілий захід тільки для цього пише techradar.com.

Реклама

Раніше ми писали, що Samsung почав відключати рекламу у вбудованих додатках. Набридлива реклама з'являлася в таких додатках як Samsung Pay, Weather і Health.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Краса космосу
Кращі астрономічні фото
Фото кільцевого сонячного затемнення в Тибеті виграло головну нагороду
Переможці в інших номінаціях
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти