Samsung анонсировал секретную презентацию 20 октября: чего ждать

Samsung объявил о проведении мероприятия Samsung Unpacked 20 октября. Аналитики ожидают увидеть презентацию Samsung Galaxy S21 FE

Samsung покажет новую продукцию 18 октября

Кстати, презентация Samsung пройдет на наследующий день после мероприятия Google, где будут показаны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Выпуск модели S21 FE ждали с большим интересом. Ожидалось, что смартфон получит 6,4-дюймовый дисплей и систему камер, как у Galaxy S21+. Это сделало бы модель невероятно популярной по соотношению цены и качества.

Впрочем, недавно появились слухи, что Samsung отказался от выпуска модели и даже удалил все упоминания о ней с официального сайта. Причина – нехватка комплектующих.

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Что еще может показать Samsung, кроме S21 FE? В самом видео анонсе были показаны иконки приложений Samsung, такие как Samsung Health, Samsung SmartThings, а также приложения для музыки, видео и камеры.

Вполне возможно, что мероприятие будет ориентировано на программное обеспечение, а не на оборудование. Samsung может анонсировать новый интерфейс One UI для Android, но вряд ли компания будет проводить целое мероприятие только для этого пишет techradar.com.

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Ранее мы писали, что Samsung начал отключать рекламу во встроенных приложениях. Надоедливая реклама появлялась в таких приложениях как Samsung Pay, Weather и Health.