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Samsung почав відключати рекламу у вбудованих додатках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 12:04
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Samsung почав відключати рекламу, вбудовану в прошивку власних смартфонів. Поки нововведення працює тільки в Південній Кореї і США, але список країн може швидко розширитися
Samsung відключає рекламу в базових додатках
Samsung відключає рекламу в базових додатках

Набридлива реклама з'являлася в таких додатках як Samsung Pay, Weather і Health. Але з 1 жовтня вона була відключена.

Спочатку говорилося про подібне нововведення виключно на території Південної Кореї, але користувачі помітили, що реклама зникла і в США, пише 9to5Google.

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У той же час Samsung поки залишив рекламні "пропозиції" на головній сторінці програми Samsung Pay.

Раніше в Мережі з'явилися фото нового флагмана Samsung. Він буде представлений в 2022 році. Інсайдери з OnLeaks опублікували рендери майбутнього флагмана Samsung. Модель S22+ буде представлена тільки на початку 2022 року.

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А перед цим Samsung представив новий бюджетний смартфон: у нього чотири камери і батарея на 5000 мАч. Незабаром новинка повинна надійти в продаж, але рекомендовані ціни поки не відомі.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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