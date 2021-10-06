Google представить свої флагмани 19 жовтня

Компанія Google офіційно оголосила дату презентації своїх нових смартфонів – Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Гуглофон покажуть громадськості 19 жовтня

Google Pixel 6 представлять 19 жовтня / Фото: google.com

Смартфони від Gooogle вийдуть з уже встановленим Android 12, представлення якої відбулося днями. Презентація Pixel 6 Pro відбудеться 19 жовтня, початок – о 20:00 за київським часом.

Чого чекати від Pixel 6 і Pixel 6 Pro

Екран: очікується, що Pixel 6 Pro отримає дисплей AMOLED діагоналлю 6,71 дюйма, дозволом QHD + з кадровою частотою 120 Гц і вбудованим сканером відбитків пальців. Pixel 6 буде матчи екран з діагоналлю 6,4 дюйма.

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Залізо: смартфони будуть оснащуватися фірмовим процесором Tensor з двома ядрами Arm Cortex-X1 частотою 2,8 ГГц, двома Arm Cortex-A78 частотою 2,25 ГГц і чотирма Arm Cortex-A55 частотою 1,8 ГГц. ОЗУ складе 12 Гб.

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Батарея: ємність складе 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт

Камера: отримає три датчика. Основний на 59 мегапікселів, 12-мегапіксельний сенсор, з'єднаний з надширококутним об'єктивом і 48-мегапіксельний телеоб'єктив з 4-кратним оптичним зумом.

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Ціна: очікується, що за Pixel з 128 Гб вбудованої пам'яті проситимуть 649 євро, за "прошку" з 512 Гб – 900-1100 євро.