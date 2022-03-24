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СЬОГОДНІ Техно

Російським виробникам смартфонів заборонили встановлювати Android

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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24 березня, 14:47
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Незабаром у Росії можуть заборонити продавати будь-які смартфони з операційною системою Android. iPhone стали недоступні росіянам ще раніше
Російським компаніям заборонили встановлювати Android
Російським компаніям заборонили встановлювати Android

Усі виробники смартфонів з ОС Android мають пройти сертифікацію у авторизованих лабораторіях Google. До речі, Google вже вивозить своїх співробітників із Росії та готується до закриття офісу.

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Однак із 23 березня Google став закривати проекти російських компаній. Це означає, що російські виробники не зможуть випускати смартфони на ОС Android із сервісами від Google для російського ринку. Обмеження стосуються компаній BQ, INOI, DEXP, TEXET, Highscreen, AYYA та інших.

"Наразі експортне законодавство США забороняє надання послуг Росії, а також передачу в Росію програмного забезпечення та (або) технологій американського походження", – йдеться в повідомленні лабораторії Google.

Для міжнародних виробників таких обмежень немає, оскільки вони проходять сертифікацію для глобальних прошивок, а не на конкретний ринок, пише Mobile review.

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Однак є ймовірність, що Google накладе заборону на продажі Android-смартфонів на російський ринок для всіх виробників без винятку.

Додамо, що більшість міжнародних компаній і так припинили постачання своєї техніки до Росії. Раніше також РФ залишив Apple.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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