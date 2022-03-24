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СЕГОДНЯ Техно

Российским производителям смартфонов запретили устанавливать Android

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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24 марта, 14:47
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В скором времени в России могут запретить продавать любые смартфоны с операционной системой Android. iPhone стали недоступны россиянам еще раньше
Российским компаниям запретили устанавливать Android
Российским компаниям запретили устанавливать Android

Все производители смартфонов с ОС Android должны пройти сертификацию в авторизованных лабораториях Google. Кстати, Google уже вывозит своих сотрудников из России и готовится к закрытию офиса.

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Однако с 23 марта Google стал закрывать проекты российских компаний. Это значит, что российские производители не смогут выпускать смартфоны на ОС Android с сервисами от Google для российского рынка. Ограничения затронут компании BQ, INOI, DEXP, TEXET, Highscreen, AYYA и других.

"Настоящее экспортное законодательство США запрещает предоставление услуг России, а также передачу в Россию программного обеспечения и(или) технологий американского происхождения", – сказано в уведомлении лаборатории Google.

Для международных производителей таких ограничений нет, так как они проходят сертификацию для глобальных прошивок, а не на конкретный рынок, пишет Mobile review.

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Однако есть вероятность, Google наложит запрет на продажи Android-смартфонов на российский рынок для всех производителей без исключения.

Добавим, что большинство международных компаний и так прекратило поставку своей техники в Россию. Ранее также РФ покинул Apple.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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