Росіяни через суд вимагають повернути гроші за техніку Apple

Більшість сервісів Apple стали недоступними після запровадження санкцій проти Росії

Росіяни хочуть повернути гроші за техніку Apple / Фото: REUTERS

Apple одним із перших відреагував на війну в Україні, запровадивши санкції проти РФ. Напередодні компанія ще й закрила лазівку для карток "Мир".

Більшість росіян купували iPhone і Apple Watch для можливості здійснювати безконтактні платежі за допомогою сервісу Apple Pay.

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Скориставшись моментом, російські юристи пропонують свої послуги, щоб у судовому порядку отримати матеріальну компенсацію за техніку Apple, яка все більше перетворюється на цеглу. Декілька з них повідомили, що перебувають у процесі підготовки позовів до виробника від імені російських користувачів.

Більшість сервісів Apple недоступні у Росії / Фото: REUTERS

Втім, поки що незрозуміло, як вони це собі уявляють. Ймовірно, у планах юристів повернути техніку продавцю, але річ у тому, що продавав техніку не Apple, а російський ресейлер, тому весь фінансовий тягар ляже на його плечі.

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До речі, після запровадження санкцій техніка Apple подорожчала у Росії на 142 відсотки! За макбук тепер просять шалені гроші – можна купити автомобіль.