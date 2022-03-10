App Store і Apple Pay перестали працювати в Росії: скоро айфони перетворяться на цеглу

Apple одразу ввів санкції проти Росії після вторгнення до України. Компанія призупинила всі продажі продукції в РФ і ще тоді повідомлялося про припинення роботи Apple Pay.
Також з сьогоднішнього дня Visa та Mastercard перестали обслуговувати російські карти, тому їх не можна прив'язати до платіжних систем. Додамо, що Google Pay та Samsung Pay теж недоступні.
У Росії повідомляють, що можливість оплати в App Store все ж таки залишається – через Apple ID або за номером мобільного телефону. Але, сподіваємося, незабаром і цю лазівку прикриють.
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Крім цього, Apple відключили можливість наносити мітки на карти в Apple Maps. Раніше з'явилася інформація, що таким чином окупанти замінили мітки, які раніше наносили на будинки та дороги.
Нагадаємо, що напередодні Apple представила iPhone SE та iPad Air: ми наводили характеристики та ціни новинок . Це була перша презентація нових продуктів компанії у 2022 році.
До речі, презентація почалася з виступи гендиректора Apple Тіма Кука у синьо-жовтих тонах.