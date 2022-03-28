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Россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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28 марта, 15:05
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Большинство сервисов Apple стали недоступными после введения санкций против России
Россияне хотят вернуть деньги за технику Apple
Россияне хотят вернуть деньги за технику Apple / Фото: REUTERS

Apple одним из первых отреагировал на войну в Украине, введя санкции против РФ. Накануне компания еще и закрыла лазейку для карт "Мир".

Большинство же россиян приобретало iPhone и Apple Watch для возможности совершать бесконтактные платежи посредством сервиса Apple Pay.

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Воспользовавшись моментом, российские юристы предлагают свои услуги, чтобы в судебном порядке получить материальную компенсацию за технику Apple, которая все больше превращается в кирпичи. Несколько из них сообщили, что находятся в процессе подготовки исков к производителю от лица российских пользователей.

Большинство сервисов Apple недоступны в России
Большинство сервисов Apple недоступны в России / Фото: REUTERS

Впрочем, пока непонятно, как они это себе представляют. Вероятно, в планах юристов вернуть технику продавцу, но дело в том, что продавал технику не Apple, а российский ресейлер, так что вся финансовая тяжесть ляжет на его плечи.

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К слову, после введения санкций техника Apple подорожала в России на 142 процента! За макбук теперь просят сумасшедшие деньги – можно купить автомобиль.

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