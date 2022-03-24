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СЬОГОДНІ Техно

Apple відрізає Росію від цивілізації: банківські картки можуть викинути на смітник

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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24 березня, 20:17
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Компанія Apple обмежила оплату картками російської платіжної системи "Мир" і поступово прибирає з програми Apple Pay можливість оплати російськими картками
Apple закриває росіянам доступ до своїх сервісів
Apple закриває росіянам доступ до своїх сервісів / Фото: REUTERS

Після введення санкцій росіяни користувалися лазівкою за допомогою раніше завантажених карток "Мир" до платіжної системи Apple Pay. Але незабаром цю можливість буде відключено.

"Компанія Apple обмежила оплату картками платіжної системи "Мир". На даний момент вже й додані картки вони поступово прибирають із програми Apple Pay", – сказав співробітник підтримки власників картки "Мир", якого цитує ТАСС.

З перших днів вторгнення Росії до України Apple стала на бік нашої держави і звернула свій бізнес в РФ. Слідом за закриттям магазинів в Росії перестали працювати App Store та Apple Pay.

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Міжнародні корпорації навіть не помітять відхід з Росії
Міжнародні корпорації навіть не помітять відхід з Росії / Фото: REUTERS

А гендиректор Apple Тім Кук особисто закликав зробити пожертвування для України. Він розіслав листи кожному співробітнику і обіцяв подвоїти їхні пожертви.

До речі, після запровадження санкцій техніка Apple подорожчала у Росії на 142 відсотки! За макбук тепер просять шалені гроші – можна купити автомобіль.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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