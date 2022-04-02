Росія готується до блокування Youtube: скільки йому лишилося

Здається, дні роботи популярного відеохостингу Youtube в Росії вважаються

Росія готується заблокувати Youtube / Фото: REUTERS

Міністерство освіти РФ розіслало вузам листа, в якому йдеться, що необхідно перенести весь свій контент з Youtube. не дивно що Google збирається закривати свій офіс у Росії та евакуює співробітників.

До альтернативних хостингів увійшли VK. Video та RuTube.

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У Мережі вважають, що після 5 квітня Роскомнагляд заблокує Youtube у Росії, про що вже неодноразово попереджав.

Головна претензія у Роскомнагляду виникла після того, як відеохостинг запустив рекламу із закликом виводити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі. У РФ вважали це "деструктивною рекламою", а саму діяльність Youtube – терористичною.

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До речі, в Росії вже починають залучати користувачів у RuTube, розпускаючи чутки, що в національний відеосервіс перейшло вже 40 відсотків користувачів Youtube, чим розсмішили самих росіян. Мало того, що вони скаржаться на роботу сервісу, до того ж він не витримав би такого напливу відвідувачів.