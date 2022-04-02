Россия готовится к блокировке Youtube: сколько ему осталось

Министерство образования РФ разослало вузам письмо, в котором говорится, что необходимо перенести весь свой контент с Youtube. неудивительно, что Google собирается закрывать свой офис в России и эвакуирует сотрудников.
В число альтернативных хостингов вошли VK. Video и RuTube.
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В Сети считают, что после 5 апреля Роскомнадзор заблокирует Youtube в России, о чем уже неоднократно предупреждал.
Главная претензия у Роскомнадзора возникла после того, как видеохостинг запустил рекламу с призывом выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Беларуси. В РФ посчитали это "деструктивной рекламой", а саму деятельность Youtube – террористической.
К слову, в России уже начинают завлекать пользователей в RuTube, распуская слухи, что в национальный видеосервис перебежало уже 40 процентов пользователей Youtube, чем только рассмешили самих россиян. Мало того, что они жалуются на работу сервиса, так к тому же он бы не выдержал такого наплыва посетителей.