Три мільярди людей ніколи не користувалися інтернетом

За даними ООН, приблизно 2,9 мільярда людей ніколи не мали доступу до глобальної мережі. Більшість проживає в країнах, що розвиваються

Третина людей не бачили Інтернету / Фото: Pixabay

Приблизно третина населення планети Земля ніколи не мала доступу до інтернету, хоча кількість підключених невпинно зростає.

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Всього 2,9 мільярда людей ніколи не користувалися інтернетом, 96% з них проживають у країнах, що розвиваються, з'ясували в ООН .

Міжнародний союз електрозв'язку при ООН обіцяє підготувати та побудувати необхідні точки для забезпечення інтернетом людей, що залишилися.

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Тим часом, кількість тих, хто підключається до Мережі, за останній рік збільшилася. Так, з 2019 року до Інтернету підключилися ще 782 млн людина.

Частково COVID-обмеження стали причиною того, що доступ до інтернету з'явився у 4,9 млрд людей замість 4,1 млрд.

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Літні люди, жінки та жителі сільської місцевості частіше належать до тих, кому інтернет недоступний, розрив сильніший у країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо Facebook перейменували на Meta і що таке метавсесвіт .