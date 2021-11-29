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Рідкісне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня: хто його побачить

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 16:50
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Різні фази затемнення можна буде побачити з Антарктиди, півдня Африки, південного сходу Австралії, півдня Атлантичного, Індійського та Тихого океанів
Повне затемнення буде видно з Антарктиди
Повне затемнення буде видно з Антарктиди / Фото: Wikipedia, Pixabay

Щоб побачити повну фазу цього незвичайного сонячного затемнення 4 грудня, довелося б пройти довгий шлях до Антарктиди.

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Тим не менш, частково його можна буде побачити в деяких частинах південної Африки, зокрема, у Південній Африці та Намібії. пише Timeanddate.

З України, на жаль, затемнення наживо не побачити, лише у трансляціях. Різні його фази відкриються на південному сході Австралії та півдні акваторій Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

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Тривалість затемнення 4 грудня становитиме 1 година 43 хвилини. Повне затемнення розпочнеться приблизно о 9:00 за Києвом і досягне піку о 9:33.

Незвичайність явища в тому, що воно рухатиметься зі Сходу на Захід через Антарктиду (більшість затемнень, крім полярних, проходять із Заходу на Схід).

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У цьому ж регіоні затемнення не спостерігалося вже майже 20 років – з 23 січня 2003 року, а наступне відбудеться аж 15 грудня 2039 року.

Побачити повне затемнення зможуть тільки з Антарктиди Відео: Wikipedia

У жовтні 2021 року сталося рідкісне кільцеве сонячне затемнення під назвою "вогняне кільце".

Раніше ми писали, що українці не спромоглися побачити найтриваліше місячне затемнення сторіччя.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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