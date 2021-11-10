В Україні не побачать найтриваліше місячне затемнення століття

Найтриваліше часткове місячне затемнення за останнє століття має відбутися 19 листопада. Але в Україні його неможливо буде побачити

Листопадове місячне затемнення пройде повз України / Фото: REUTERS

NASA прогнозує, що майже повне затемнення Місяця, яке отримало назву Бобрового Місяця, триватиме близько 3 годин 28 хвилин і 23 секунд.

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Затемнення розпочнеться приблизно о 09:19 за київським часом, досягне максимуму об 11:00 та закінчиться 12:47. У нас буде день, тому навряд ми зможемо побачити це явище природи.

Що таке Бобровий місяць

Листопадову повню називають Бобровим Місяцем, оскільки здавна в цей період бобри виявляли особливу активність, готуючись до зими, чим користувалися мисливці.

Також у цей момент Місяць знаходиться в найдальшій точці своєї орбіти від Землі, тому він виглядає маленьким, коли перебуває в небі.

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Повня і затемнення / Фото: Pexels

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Як відбувається місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Земля знаходиться на прямій лінії між Місяцем та Сонцем. Тінь він нашої планети повністю закриває Місяць, внаслідок чого він стає бордового кольору.

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На цей раз затемнення буде не повним, але настільки глибоким, що буде схоже на повне місячне затемнення, пише marthastewart.com.

Місячне затемнення / Фото: Pixabay

У чому його особливість

Затемнення 19 листопада буде найтривалішим за останні 100 років. Тінь землі покриє близько 97% Місяця.

Воно значно перевершить за тривалістю найдовше повне місячне затемнення в цьому столітті, яке відбулося в 2018 році і тривало 1 годину 43 хвилини.

Більш того, за даними обсерваторії Холкомба, майбутнє затемнення також буде найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років.