Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Техно

В Україні не побачать найтриваліше місячне затемнення століття

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 22:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найтриваліше часткове місячне затемнення за останнє століття має відбутися 19 листопада. Але в Україні його неможливо буде побачити
Листопадове місячне затемнення пройде повз України
Листопадове місячне затемнення пройде повз України / Фото: REUTERS

NASA прогнозує, що майже повне затемнення Місяця, яке отримало назву Бобрового Місяця, триватиме близько 3 годин 28 хвилин і 23 секунд.

Читайте також: Україна допоможе NASA освоювати Місяць: як це буде

Реклама

Затемнення розпочнеться приблизно о 09:19 за київським часом, досягне максимуму об 11:00 та закінчиться 12:47. У нас буде день, тому навряд ми зможемо побачити це явище природи.

Що таке Бобровий місяць

Листопадову повню називають Бобровим Місяцем, оскільки здавна в цей період бобри виявляли особливу активність, готуючись до зими, чим користувалися мисливці.

Також у цей момент Місяць знаходиться в найдальшій точці своєї орбіти від Землі, тому він виглядає маленьким, коли перебуває в небі.

Реклама

Повня і затемнення
Повня і затемнення / Фото: Pexels

Читайте також: Це фантастика! 50 кращих фото Землі з космосу

Як відбувається місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Земля знаходиться на прямій лінії між Місяцем та Сонцем. Тінь він нашої планети повністю закриває Місяць, внаслідок чого він стає бордового кольору.

Реклама

На цей раз затемнення буде не повним, але настільки глибоким, що буде схоже на повне місячне затемнення, пише marthastewart.com.

Місячне затемнення
Місячне затемнення / Фото: Pixabay

У чому його особливість

Затемнення 19 листопада буде найтривалішим за останні 100 років. Тінь землі покриє близько 97% Місяця.

Воно значно перевершить за тривалістю найдовше повне місячне затемнення в цьому столітті, яке відбулося в 2018 році і тривало 1 годину 43 хвилини.

Більш того, за даними обсерваторії Холкомба, майбутнє затемнення також буде найтривалішим частковим місячним затемненням за 580 років.

Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу | Фото: Twitter
Кращі фото Землі з космосу / Фото: Twitter
1/20

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти