Рідкісний діамант, що прилетів на Землю з космосу, проданий за божевільну суму

Чорний діамант віком мільярд років, який вважається найбільшим у світі ограненим діамантом, було продано за 4,3 мільйона доларів

Діамант з космосу продали на аукціоні / Фото: Twitter

При цьому організатори аукціону сподівалися, що дорогоцінний камінь вагою 555,55 карата принесе щонайменше на мільйон більше.

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Аукціонний будинок Sotheby's заявив, що покупець сплатив покупку криптовалютою. Ім'я покупця не називалося, але пізніше криптовалютний підприємець Річард Харт заявив у соціальних мережах, що це він придбав The Enigma.

У своєму Twitter він повідомив, що перейменує камінь на HEX.com diamond на честь заснованої ним блокчейн-платформи, повідомляє BBC.

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Що це за діамант

Діамант The Enigma є найбільшим чорним діамантом у світі і був занесений до Книги рекордів Гіннесса у 2006 році як найбільший огранований діамант.

Чорні діаманти, також звані карбонадо, надзвичайно рідкісні і знаходяться лише у Бразилії та Центральній Америці.

Загадковий діамант міг прилетіти з космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

За однією з версій, рідкісні шматки породи виникли внаслідок вибуху наднової зірки майже чотири мільярди років тому, а потім звалилися на Землю у вигляді метеориту.

Раніше ми писали, що скелет найбільшого трицератопсу продали за рекордну для Європи суму. Скелет "Великого Джона" був виявлений у Південній Дакоті, США, у 2014 році.