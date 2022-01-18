Загадковий діамант із Книги рекордів Гіннесса виставлять на аукціоні: він міг прибути з космосу

Чорний діамант Enigma вагою 555,55 карата незабаром буде виставлений на торги у Лондоні. Його вік може становити до 4 мільярдів років

Загадковий діамант міг прилетіти з космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними Sotheby's, цей діамант є найбільшим чорним діамантом у світі і був занесений до Книги рекордів Гіннесса у 2006 році як найбільший огранований діамант.

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Чорні діаманти, також звані карбонадо, надзвичайно рідкісні і знаходяться лише у Бразилії та Центральній Америці.

Вчені досі намагаються дізнатися, що робить ці копалини такими міцними і чому вони зустрічаються лише в обмеженому регіоні.

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Аналіз ізотопів свинцю показав, що цим породам близько трьох мільярдів років. За однією з версій, рідкісні шматки породи виникли внаслідок вибуху наднової зірки майже чотири мільярди років тому, а потім звалилися на Землю у вигляді метеориту.

Sotheby's так само дотримується позаземного походження у своїх описах предмета, і крім того, що це діамант вагою 555,55 карата, він також має 55 граней. interestingengineering.com.

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До речі, аукціонний будинок прийматиме криптовалюту як оплату лота.

Раніше ми писали, що скелет найбільшого трицератопсу продали за рекордну для Європи суму. Скелет "Великого Джона" був виявлений у Південній Дакоті, США, у 2014 році.