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Редкий бриллиант, прилетевший на Землю из космоса, продан за сумасшедшую сумму

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 февраля, 10:53
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Черный бриллиант возрастом миллиард лет, который считается самым большим в мире ограненным бриллиантом, был продан за 4,3 миллиона долларов
Бриллиант из космоса продали на аукционе
Бриллиант из космоса продали на аукционе / Фото: Twitter

При этом, организаторы аукциона надеялись, что драгоценный камень весом 555,55 карата принесет как минимум на миллион больше.

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Аукционный дом Sotheby’s заявил, что покупатель оплатил покупку криптовалютой. Имя покупателя не называлось, но позже криптовалютный предприниматель Ричард Харт заявил в социальных сетях, что это он приобрел The Enigma.

В своем Twitter он сообщил, что переименует камень в HEX.com diamond на честь основанной им блокчейн-платформы, сообщает BBC.

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Что это за бриллиант

  • Бриллиант The Enigma является самым большим черным бриллиантом в мире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как самый большой ограненный бриллиант.
  • Черные бриллианты, также называемые карбонадо, чрезвычайно редки и находятся только в Бразилии и Центральной Америке.

Загадочный бриллиант мог прилететь из космоса
Загадочный бриллиант мог прилететь из космоса / Фото: Коллаж: Сегодня

  • По одной из версий, редкие куски породы возникли в результате взрыва сверхновой звезды почти четыре миллиарда лет назад, а затем рухнули на Землю в виде метеорита.

Ранее мы писали, что скелет самого крупного трицератопса продали за рекордную для Европы сумму. Скелет "Большого Джона" был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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