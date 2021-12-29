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Распускается, как цветок в космосе: телескоп Уэбба развернул часть солнцезащитного экрана

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 10:57
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Телескоп Джеймса Уэбба завершил развертывание первой из двух структур солнцезащитного экрана – это самый сложный компонент аппарата
Ученые контролируют развертывание конструкций телескопа с Земли
Ученые контролируют развертывание конструкций телескопа с Земли / Фото: NASA

Специалисты завершили развертывание переднего поддона, и теперь команда приступила к развертыванию кормовых поддонов.

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Для развертывания переднего поддона потребовалось несколько часов, составляющих десятки точно просчитанных шагов, сообщает NASA.

Развертывание конструкций поддонов займет минимум пять дней, и этот процесс определит способность миссии к успеху.

"Наш телескоп распускается как цветок в космосе! Это знаменует начало важного этапа: развертывания нашего солнцезащитного экрана", – написали инженеры.

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Без солнцезащитного козырька Уэбб не получится держать достаточно холодным, чтобы он смог бы заглянуть в самые глубины Вселенной.

Из-за сложности процесса развертывания экрана график и даже последовательность следующих шагов могут измениться, предупредили ученые.

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После завершения всех процессов развертывания телескоп заглянет в прошлое Вселенной, фото NASA

Ранее развертывание всех поддонов тестировали на Земле, но теперь специалисты вручную удаленно контролируют все шаги, которые телескоп должен совершить до старта своей миссии.

Ученые уже проверяли процесс развертывания экрана телескопа на Земле, фото NASA

Напомним, телескоп Джеймса Уэбба запустили в космос 25 декабря. Он должен сделать снимки самых первых звезд и галактик и будет искать жизнь на других планетах.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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