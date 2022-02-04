Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

П'ять найбільших техногігантів світу: чи можуть вони зникнути

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 08:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple, Microsoft, Google, Amazon та Facebook глобально впливають на життя планети. Лопнуть вони як мильна бульбашка або стануть династіями, переймаючи роль держав?
Найбільші технокомпанії надто багаті, вважають у США
Найбільші технокомпанії надто багаті, вважають у США

П'ять технологічних наддержав США – Apple, Microsoft, Google, Amazon та Facebook – величезні та продовжують зростати, і це не можна не враховувати людству.

Читайте також: На землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери

Реклама

Майже нескінченні ресурси допоможуть їм залишатися на вершині, а їхня продукція настільки затребувана, що дуже популярні навіть маловідомі шматочки їх королівств, попереджає The New York Times.

"Я просто скажу, що великі технологічні компанії дуже, дуже, дуже, дуже великі і дуже, дуже, дуже, дуже, ДУЖЕ багаті", – пише авторка статті Шира Овіде.

Дуже великі гроші

Зокрема, йдеться про Facebook, яка, хоч і має проблеми, пов'язані з обмеженням персональних даних від Apple для iPhone. але продовжить отримувати прибуток ще багато років.

Реклама

Водночас прибуток Apple за минулий рік – 101 млрд. доларів – перевищив сукупний річний прибуток Walmart, General Motors, Exxon, Pfizer, Verizon, Disney, Coke та McDonald's.

Навіть раптово засмучений Facebook приносив у середньому по 214 доларів з кожного користувача лише у США та Канаді у 2021 році.

Читайте також: Facebook та Австралія відновили переговори про доступ до новин

Реклама

Facebook – одна з найкращих машин для заробляння грошей в історії Інтернету, і якщо вона і помре, то це станеться повільно, вважає автор.

Раніше ми вже писали про те, що країни G7 у червні 2021 року погодили глобальний податок на прибуток для міжнародних техногігантів.

Якщо говорити не про гроші, а про показники, то, наприклад, люди переглядають 15 млрд шортів YouTube щодня. Шорти YouTube – відповідь компанії на крихітні відеоролики TikTok.

Яхта Безоса не влізла під міст

Microsoft володіє непопулярною пошуковою системою Bing – він продає рекламу там та в інших місцях в Інтернеті, включно з LinkedIn.

І все-таки річний обсяг продажів реклами компанії у розмірі більше 10 млрд доларів приблизно в 20 разів перевищує обсяг продажів реклами The New York Times у 2021 році.

Ціна акцій Amazon, як і багатьох технологічних компаній цього року впала приблизно на 18%. Але Amazon настільки величезний, що тільки його ліквідна вартість – 267 млрд доларів, що дорівнює загальній вартості Disney.

Нова яхта Джеффа Безоса настільки велика, що міст у Нідерландах буде розібраний, щоб дати човну проплисти. Нещодавно він вклав мільярди у технологію вічного життя.

Чи можуть техногіганти померти

Автор визнає, що людям та компаніям потрібні продукти Apple, Google, Microsoft, Amazon та Facebook. Проте історія показує, що домінуючі компанії зазвичай не залишаються такими надовго.

Читайте також: Китайці зажадали від Apple 1,4 млрд. доларів

Але ця жменька технологічних компаній настільки загрузла в економіці, геополітиці та житті людей, що тримається набагато довше звичайного.

Звісно, у них бувають проблеми: ми раніше вже аналізували конфлікт Google та Facebook з Австралією.

Microsoft і Apple старше 45 років. Google та Amazon з'явилися близько 25 років тому. Більшість своєї історії вони були багатими та успішними.

Усе це зводиться до суперечок у тому, чи визначається наше цифрове життя динамізмом чи постійними династіями, яким світить світове панування, вважає авторка.

Раніше ми писали:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова П'ять найбільших техногігантів світу: чи можуть вони зникнути Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Google відзначив старт Олімпіади-2022 кумедним дудлом Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Роботи охоронятимуть кордон між США та Мексикою Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37650.77

Binance Coin (BNB)

376.02

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.63

Theta (THETA)

2.83

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти