Капсула з телевізором: інженери зібрали робоче місце майбутнього

Компанія Microsoft представила робоче місце, яке підходить співробітникам, які звикли працювати вдома, але зрідка вибираються в офіс

Microsoft представила "робоче місце майбутнього" / Фото: Red Dot

Техногігант розробив спеціальну капсулу, у якій буде комфортно людям, які працюють у гібридному режимі.

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Flowspace Pod – це кабінка з фоновим підсвічуванням, простим столом та великим телевізійним екраном, який можна нахиляти для ергономічного використання, пише digitaltrends.

Компанія навіть отримала нагороду Red Dot за дизайн, а сама концепція – нагороду "кращий із найкращих 2021 року".

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Робоче місце містить також додаткову задню перегородку підвищення конфіденційності, але в неї немає бічних перегородок.

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Замість суцільних бічних панелей відкидні стулки меншого розміру зі вбудованими динаміками виходять назовні зверху та з боків.

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Що важливо, Flowspace не призначений для використання як приватного модуля, тому він не підійде для роботи в торгових центрах та вестибюлях готелів.

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Зате кабінка може бути особистим простором для відеоконференцій, враховуючи великий дисплей, динаміки та відносну конфіденційність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple зняла з виробництва свій найдешевший iMac.