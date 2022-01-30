Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Техно

На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 06:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США, Китай, Росія та Великобританія старанно працюють і вкладають величезні суми грошей у розробку надшвидких квантових комп'ютерів, але це може бути небезпечно
Квантові комп'ютери можуть стати справжнім апокаліпсисом
Квантові комп'ютери можуть стати справжнім апокаліпсисом / Фото: Getty Images

Все, що ми робимо в Інтернеті сьогодні – від покупок, банківських транзакцій до взаємодії у соцмережах – зашифровано, але квантовий комп'ютер може зламати такі шифри миттєво.

Читайте також: Шлях кіберрозуму: через 20 років потужність ЕОМ зросте в кілька мільйонів разів

Реклама

Такий суперкомп'ютер може майже миттєво очищати банківські рахунки, повністю вимикаючи урядові системи захисту та спустошувати біткоїн-гаманці, пише BBC.

"Квантові комп'ютери зроблять марними більшість існуючих методів шифрування", – наголошує виконавчий директор американської компанії Quantinuum Ільяс Хан.

Вони становлять загрозу для нашого способу життя, зазначив він. Фахівці називають найгірший сценарій використання нових комп'ютерів "квантовим апокаліпсисом".

Британія та США – нові шифри

Фахівці всього світу працюють над пом'якшенням наслідків такого "кінця світу", а держави захищають свої дані по-новому. Мова, звісно, не про Україну.

Реклама

Наприклад, у Великій Британії всі "цілком секретні" урядові дані вже є постквантовими. Працює над квантовим захистом та Німеччина.

Науковці всього світу намагаються захистити дані по-новому. Фото Getty Images

Крім того, у Національному інституті науки та технологій США фахівці з постквантової криптографії розробляють оборонну стратегію.

Читайте також: Intel презентувала найшвидші процесори у світі: у чому їх каверза

Реклама

Вона має захистити промисловість, уряд, наукові кола та найважливішу національну інфраструктуру США від небезпек квантового апокаліпсису.

Чи врятують решту світу

Над глобальними рішеннями працюють такі технігіганти, як Google, Microsoft, Intel та IBM, а також більш спеціалізовані компанії – той же Quantinuum та Post-Quantum.

Нові системи шифрування можуть урятувати дані людей від миттєвого злому. Фото Getty Images

Квантові обчислення дороги, трудомісткі та генерують велику кількість тепла, але квантово-безпечні алгоритми – одне з головних завдань безпеки.

Все це буде недешево, але альтернативи немає: хоча квантові комп'ютери можуть вирішувати глобальні проблеми, вони можуть миттєво зруйнувати життя людей і держав.

Першою про найпотужніший квантовий комп'ютер заявила IBM. Фото Getty Images

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Осідлаю тебе так само: Усик верхи на коні пригрозив Ф'юрі Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Актор, побачивши загибель знаменитого авіатора, вигадав парашут – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38106.13

Binance Coin (BNB)

384.84

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.36

Theta (THETA)

3.04

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти