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Під поверхнею Місяця може бути джерело води

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 15:31
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Команда вчених вивчила дані, отримані китайським ровером "Чан'е-5", і знайшла в них ознаки присутності води на Місяці
На Місяці можуть бути підземні джерела води
На Місяці можуть бути підземні джерела води

Раніше орбітальні спостереження вже виявляли сліди присутності води на супутнику, але поверхні дослідження ніколи не проводилися.

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Сліди води знайшли у спектральних знімках місячної поверхні, зроблених ровером, пише Phys.org.

Цього разу Еосмічний апарат "Чан'Е-5" приземлився на одному з наймолодших морських базальтів, розташованому в середній широті на Місяці, і зібрав зразки масою 1731 року.

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Але до того він провів вимірювання спектральної відбивної здатності реголіту і породи, і вивчення даних показало можливість додаткового джерела води в надрах Місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Марсі знайшли величезні запаси водяного льоду .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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