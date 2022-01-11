Під поверхнею Місяця може бути джерело води

Команда вчених вивчила дані, отримані китайським ровером "Чан'е-5", і знайшла в них ознаки присутності води на Місяці

На Місяці можуть бути підземні джерела води

Раніше орбітальні спостереження вже виявляли сліди присутності води на супутнику, але поверхні дослідження ніколи не проводилися.

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Сліди води знайшли у спектральних знімках місячної поверхні, зроблених ровером, пише Phys.org.

Цього разу Еосмічний апарат "Чан'Е-5" приземлився на одному з наймолодших морських базальтів, розташованому в середній широті на Місяці, і зібрав зразки масою 1731 року.

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Але до того він провів вимірювання спектральної відбивної здатності реголіту і породи, і вивчення даних показало можливість додаткового джерела води в надрах Місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Марсі знайшли величезні запаси водяного льоду .