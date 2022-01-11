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Под поверхностью Луны может оказаться источник воды

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 15:31
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Команда ученых изучила данные, полученные китайским ровером "Чанъэ-5", и нашла в них признаки присутствия воды на Луне
На Луне могут быть подземные источники воды
На Луне могут быть подземные источники воды

Ранее орбитальные наблюдения уже выявляли следы присутствия воды на спутнике, но на поверхности исследования никогда не проводились.

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Следы воды нашли в спектральных снимках лунной поверхности, сделанных ровером, пишет Phys.org.

В этот раз ќосмический аппарат "ЧанъЭ-5" приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и собрал образцы массой 1731 г.

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Но до того он провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, и изучение данных показало возможность дополнительного источника воды в недрах Луны.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Марсе нашли огромные запасы водяного льда.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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