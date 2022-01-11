Под поверхностью Луны может оказаться источник воды

Команда ученых изучила данные, полученные китайским ровером "Чанъэ-5", и нашла в них признаки присутствия воды на Луне

На Луне могут быть подземные источники воды

Ранее орбитальные наблюдения уже выявляли следы присутствия воды на спутнике, но на поверхности исследования никогда не проводились.

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Следы воды нашли в спектральных снимках лунной поверхности, сделанных ровером, пишет Phys.org.

В этот раз ќосмический аппарат "ЧанъЭ-5" приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и собрал образцы массой 1731 г.

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Но до того он провел измерения спектральной отражательной способности реголита и породы, и изучение данных показало возможность дополнительного источника воды в недрах Луны.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Марсе нашли огромные запасы водяного льда.